Подсчитаны многомилионные убытки фермеров Техаса из-за аномальных холодов

Аномальные холода и снегопады, обрушившиеся на американский штат Техас в начале года, обернулись для фермеров убытками по крайней мере в 600 миллионов долларов, подсчитал Bloomberg.

Это отразилось на производстве цитрусовых (230 миллионов), животноводстве (228 миллионов) и выращивании овощей (150 миллионов). В частности, фермеры в долине Рио-Гранде, возможно, потеряли более 60 процентов своего урожая грейпфрутов и практически весь урожай апельсинов. Кроме того, из-за холодов погибли новорожденные телята, а новый приплод не появится еще несколько месяцев.

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Морозы обрушились на штат Техас в начале 2021 года, местами температура опускалась до минус 18 градусов по Цельсию. Это привело к энергетическому кризису, и энергетические компании оказались на грани массовых дефолтов. Из-за аномальных холодов и снегопада нарушилась их работа, поэтому пришлось экстренно закупать энергию у других поставщиков на фоне резкого роста цен.

По оценке Чака Уотсона (Chuck Watson) из аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, потери можно оценить в 80-90 миллиардов долларов.

Морозы привели и к тому, что американцам стало не хватать чистой воды. С такой проблемой только в Техасе столкнулись 8,8 миллиона человек — почти треть населения региона. Также вследствие самых серьезных за более чем 30 лет морозов в Техасе произошел продовольственный кризис. Из-за закрытия торговых точек многие магазины и рестораны вынуждены выбрасывать скоропортящиеся продукты и товары с истекшим скором годности, испытывая при этом трудности с поставками новой еды.