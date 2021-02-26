Подсчитан многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов в Техасе

В США подсчитали многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов, которые обрушились на штат Техас в начале 2021 года. По оценке Чака Уотсона (Chuck Watson) из аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, потери можно оценить в 80-90 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

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По его словам, ущерб инфраструктуре, в том числе от лопнувших на морозе труб, достигнет около 35 миллиардов долларов. Еще примерно 45 миллиардов составляют потери экономики США из-за нарушения цепочек поставок. Около 20 миллиардов ущерба получится покрыть за счет выплат от страховых компаний.

Уотсон согласен с оценкой американской Федеральной комиссии по регулированию в области энергетики (FERC), согласно которой 90 процентов ущерба можно было избежать с помощью превентивных мер.

Ранее сообщалось, что страховые компании стали одними из главных проигравших от сильнейших более чем за 30 лет морозов в Техасе. По оценке специалистов, объем страховых возмещений, за которыми обратятся американцы, может достигнуть 18 миллиардов долларов, что в шесть раз превышает обычный среднегодовой показатель.