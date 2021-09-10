Глава КНР оценил последствия потенциального конфликта между Китаем и США

Си Цзиньпин: конфликт между Китаем и США поставит под угрозу весь мир

Конфликт между Пекином и Вашингтоном поставит под угрозу не только непосрелственно Китай и США, но и весь мир. Об этом председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин оценил последствия противостояния Китая и США сообщил американскому коллеге в ходе телефонного разговора. Его слова приводит ТАСС со ссфлкой на Центральное телевидение Поднебесной.

Китайский лидер отметил, что китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Однако противостояние двух стран принесет равносильный ущерб. Он подчеркнул, что проводимая на протяжении определенного времени политика США в отношении Китая привела к серьезным трудностям в отношениях между государствами.

Си Цзиньпин признал, что нынешний политический климат не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира.

Ранее американский журнал Popular Mechanics описал возможный сценарий начала Третьей мировой войны. По мнению авторов статьи, проходить эта война будет между США и их противниками — вероятно, Россией или Китаем.