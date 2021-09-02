Китай решил создать новую биржу на фоне конфликта с США

Китай намерен создать новую фондовую биржу в Пекине для небольших и средних компаний. О решении заявил председатель КНР Си Цзиньпин, отметив, что оно принято на фоне политики поддержки сектора, передает Reuters.

«Мы продолжим поддерживать стимулированное инновациями развитие малых и средних предприятий (МСП), создав Пекинскую фондовую биржу в качестве основной площадки для МСП, ориентированных на инновации», — сказал он в видеообращении на открытии международной ярмарки торговли услугами.

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В настоящее время крупные площадки страны работают в регионах — Шэнчжэне и Шанхае, также существует биржа в Гонконге, однако там действуют собственные экономические законы. Помимо размещения на фондовых биржах внутри государства, китайские компании также активно привлекали деньги в рамках IPO за рубежом. Однако в последние месяцы Пекин усилил давление на бизнес, затрудняющий компаниям доступ к средствам инвесторов, что привело к конфликту с США. В конце августа СМИ узнали, что технологическим компаниям с большой базой пользовательской информации решили запретить IPO за границей.

Власти Китая ранее подчеркивали, что разрешат компаниям выход на биржу только при условии обеспечения безопасности персональных данных. Представитель Управления киберпространства страны указывал, что это требование, наряду с соблюдением китайского закона, должны иметь в виду все компании, планирующие листинг. Условия должны войти в новую политику КНР по защите информационной инфраструктуры.