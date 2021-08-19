Биржи США испугались китайских репрессий

Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер решил затруднить выход китайских компаний на IPO в США. Он испугался репрессий Китая в отношении собственных компаний, из-за которых китайские акции резко падают сразу после размещения на американских биржах, а иностранные инвесторы рискуют потерять деньги. Об этом пишет Bloomberg.

Комиссия сосредоточилась на структурных особенностях китайских компаний. Подозрения вызывает направление денежных потоков через так называемые организации с переменной долей участия, что позволяет предприятиям обходить ограничения Китая на иностранные инвестиции. По словам источников, имена которых Bloomberg не называет, SEC требует от китайцев предоставлять информацию о механизме движения денежных переводов и выплатах дивидендов между основной компанией и ее юридическими лицами, а также о налоговых последствиях выхода на американские биржи.

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Кроме этого, комиссия попросила давать дополнительные разъяснения о рисках, связанных с политической ситуацией в Китае. Она обеспокоена поведением китайских регулирующих органов, которые усиливают контроль над технологическими фирмами и компаниями, занимающимися образовательными проектами. Репрессивные меры властей привели к резкому падению цен на акции и заставили иностранных инвесторов задуматься, стоит ли покупать американские депозитарные расписки, позволяющие получать доли в китайских компаниях.

В связи с этим, одни китайские компании отложили свои планы по выходу на IPO в США или предпочли выход на биржу в Гонконге. Другие, например гигант проката велосипедов Hello Inc., полностью отказались от регистрации.

Генслер был вынужден усилить контроль над китайскими компаниями вскоре после того, как акции сервиса по вызову такси Didi Global Inc. упали на IPO в США в июне. Сразу после листинга компании Китай объявил, что проводит проверку безопасности и запрещает ей добавлять новых клиентов в систему. Регулирующие органы также вынудили некоторые проекты в сфере онлайн-образования стать некоммерческими, что снизило их рыночную стоимость на миллиарды долларов, а иностранные инвесторы начали изучать китайские СМИ, пытаясь предугадать следующие шаги властей.