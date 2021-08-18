Крупный западный банк поддержал Китай на фоне репрессий бизнеса

Глава крупного финансового конгломерата HSBC Holdings Марк Такер заявил о важности активного сотрудничества с Китаем вопреки эскалации геополитической напряженности и «репрессиям» местного бизнеса, сообщает Bloomberg.

Между Китаем и США на протяжении нескольких лет идет торговая война. Однако Марк Такер уверен, что страны тесно связаны друг с другом экономически и вряд ли политический конфликт вынудит банк выбирать, на чьей стороне быть. Репрессивные меры Китая в отношении собственных компаний также не умерят заинтересованность HSBC в китайском рынке: выгода от растущего благосостояния второй по величине экономики мира слишком велика.

В то же время крупные западные инвесторы начали активно распродавать акции китайских компаний и отказываться от активов, испугавшись репрессивных правительственных мер. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер предупредил о рисках инвестирования в китайские фирмы и попросил сотрудников приостановить их выход на IPO при помощи SPAC-компаний.

HSBC направляет миллиарды долларов в Азию, стремясь увеличить свою прибыльность, уменьшая или прекращая при этом свое присутствие в других частях света. Компания переводит на континент несколько своих высокопоставленных руководителей. Ранее в этом месяце она заявила, что ее активы в регионе увеличились на шесть процентов с начала 2021 года.

Между тем положение банка неустойчиво. С одной стороны, китайское правительство раскритиковало HSBC за участие в американском расследовании против Huawei, с другой — западные политики обрушились на него за поддержку властей Гонконга во время массовых протестов. Тем не менее Такер заявил, что компания полностью осознает стоящие перед ней вызовы и продолжит свое развитие в Азии.