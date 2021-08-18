Китай заставит богатых платить

На финансово-экономическом заседании 17 августа председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поддерживать идею «общего процветания» — умеренного благосостояния для всех. Об этом сообщает CNBC.

По информации китайских СМИ, на заседании прозвучали призывы к «разумной корректировке чрезмерных доходов» и «поощрению групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу». Таким образом, правительство заставит богатых китайцев платить больше налогов, что позволит урегулировать образовавшееся неравенство в доходах. Обеспечение «общего процветания» стало в последние месяцы основной темой политических дискуссий в Китае. По словам аналитиков, идея стоит за последними регулирующими мерами в отношении технологических компаний.

Под термином «общее процветание» обычно понимают умеренное богатство для всех, но пока это, скорее, расплывчатый лозунг, часто используемый китайским правительством. Главный экономист The Economist Intelligence Unit Юэ Су ожидает, что власти начнут принимать конкретные меры. Она также отметила, что китайское правительство не сможет полностью игнорировать влияние политики на перераспределение богатства с учетом факта, что повышение налогов на группы с высоким доходом и прирост капитала может ограничить инвестиции и привести к их оттоку за рубеж.

Неравенство доходов населения Китая увеличилось за последние несколько десятилетий. Согласно оценкам профессора Парижской школы экономики Томаса Пикетти и его команды, в 2015 году 10 процентов богатейшего населения получили 41 процент национального дохода, по сравнению с 27 процентами в 1978 году. Но доля населения с низкими доходами упала примерно до 15 процентов по сравнению с 27 процентами в 1978 году. В 2021 году средний доход жителей Шанхая составил 7058 юаней (1090 долларов) в месяц, что намного выше, чем 4021 юань (620 долларов) для жителей других городов страны и 1541 юань (238 долларов) для сельских жителей.

По заявлению правительства, к концу 2020 года Китай одержал полную победу над абсолютной нищетой. Из-за черты бедности вывели все бедное население сельских районов — 98,99 миллиона человек. С 2013 года Китай инвестировал в соответствующие изменения 246 миллиардов долларов. Это стало первым шагом к выполнению долгосрочных обязательств правящей Коммунистической партии Китая, которая в июле отметила свое 100-летие.