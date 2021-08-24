Китай назвал условия для выхода на биржу своих компаний

Китайские власти назвали главные условия для компаний страны, которые планируют выйти на биржу, в том числе зарубежную. Слова Шэна Жунхуа из Управления киберпространства Китая приводит CNBC.

Среди широкого набора правил, которые должны иметь в виду фирмы до листинга, обязательными, по мнению Жунхуа, являются два — соблюдение китайских законов, а также обеспечение безопасности персональных данных. Эти условия войдут в новую политику Китая по защите информационной инфраструктуры. Выполнять их важно, особенно учитывая участившиеся репрессии властей в адрес компаний, которые разместились на бирже в США.

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Давление на китайских гигантов оказывает и само Управление киберпространства. К примеру, регулятор призвал магазины приложений удалить агрегатор такси Didi спустя пару дней после IPO компании в США, чтобы избежать утечки персональных данных.

Новая политика Китая по защите информационной инфраструктуры вступит в силу с начала сентября. Ее должны будут соблюдать сферы, нарушение работы или потеря данных в которых могут поставить под угрозу национальную безопасность, экономику, средства населения и общественные интересы. К таким отраслям относятся технологии и массовые коммуникации, энергетика, транспорт, водоснабжение, финансы и коммунальные службы. За несоблюдение правил компании будут платить штрафы или привлекаться к уголовной ответственности.

От контроля властей Китая уже пострадали многие национальные компании. На Шанхайской и Шэньчжэньской биржах было приостановлено более 40 IPO, а десятки фирм попали под репрессии правительства. Эксперты связывают остановку IPO c расследованиями Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC) в адрес посредников в сделках.

Кроме того, Пекин ужесточил регулирование практически во всех сферах экономики — от технологий до репетиторства. Недавно, например, пострадали производители лекарств и алкогольных напитков. Ранее власти оказывали сильное давление на IT-сектор — китайские гиганты Alibaba и Tencent понесли многомиллиардные убытки.