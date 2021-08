Алкоголь и лекарства стали новыми жертвами китайских репрессий

Репрессии Китая в отношении собственных компаний продолжаются и на этот раз они затронули производителей спиртных напитков, косметические компании и интернет-аптеки, акции которых стремительно падают. Государственные СМИ призывают к более строгому регулированию этих сфер для защиты потребителей, пишет Bloomberg.

Кампания Си Цзиньпина по достижению «общего процветания», в рамках которой идет борьба с большими доходами, набирает обороты. Китайские власти ужесточают контроль над фармацевтическими и косметическими компаниями, а также над производителями алкогольной продукции. От этого пострадали инвесторы, которым пришлось распродать акции на сумму один миллиард долларов.

По словам главы инвестиционной компании Frontsea Asset Management Хоу Аньян, в условиях рецессии и всеобщей паники из-за китайской политики стало чрезвычайно трудно зарабатывать деньги. «Такими темпами держатели даже самых надежных акций — электромобилей и микросхем — могут пострадать», — сказал он.

Индекс CSI 300 снизился примерно на 3,6 процента и приближается к самому низкому уровню с 28 июля, в то время как индекс Hang Seng переживает худшую неделю за год. CSI 300 упал после того, как стало известно, что регулирующие органы нацелились на производителей спиртных напитков. Акции крупнейшей в стране алкогольной компании Kweichow Moutai Co. упали на 5,8 процента, а фирма, которая занимается оказанием медицинских услуг JD Health International Inc. — на 14 процентов после того, как государственные СМИ призвали к ужесточению правил продажи рецептурных лекарств через интернет. Они также раскритиковали индустрию косметической хирургии: компания Ping An Healthcare & Technology за день упала на 18 процентов, что является самым большим падением за всю историю.

Это уже вторая волна репрессий против китайских компаний. Первая была связана с IT-сектором. В результате государственных проверок и критики пострадали многие технологические гиганты, среди которых —компания видеоигр Tencent (ее глава потерял 14 миллиардов долларов после того, как китайские СМИ сравнили игры с опиумом) и Alibaba, оштрафованная на миллиарды долларов из-за нарушения антимонопольного законодательства. Акции компании упали до исторического минимума.

Иностранные инвесторы постепенно уходят с китайского рынка из-за слишком высоких рисков. Индекс MSCI China торгуется на самом низком уровне с 2005 года. Он упал почти на 30 процентов с момента своего пика в феврале.