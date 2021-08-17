Китайские гиганты захотели «кусок многомиллиардного пирога»

Китайские гиганты Tencent и NetEase нацелились на «кусок многомиллиардного пирога» — компании хотят резко нарастить свое присутствие на рынке игр для консолей, на котором они не были представлены с 2014 года. Об этом пишет CNBC.

С 2000 по 2014 год в Китае была официально запрещена продажа приставок. Их можно было найти только на «сером рынке» по высокой цене, и ввозились они из-за рубежа. Крупные компании, такие как Tencent и NetEase, были сосредоточены в основном на играх для мобильных телефонов и PC: консольные их мало интересовали, так как они занимали всего один процент от китайского игрового рынка. Сейчас компании стремятся наверстать упущенное и выйти на международный уровень по созданию консольных игр. Зарубежные гиганты Sony, Microsoft и Nintendo уже запустили в продажу в Китае свои игровые приставки нового поколения.

По данным исследовательской компании Newzoo, игры для приставок, как ожидается, принесут доход в размере 49,2 миллиарда долларов и составят 28 процентов от мирового рынка игр. По словам вице-президента компании NetEase Ху Чжипэн, это игровое направление стало крайне выгодным. В 2020 году NetEase создала студию консольных игр в Японии. Tencent также нацелилась на разработку игр для ПК и консолей. Для этого ее дочерняя компания TiMi Studio открыла офисы в Канаде и США.

Рынок консолей (приставки + игры) в Китае достиг 1,84 миллиарда долларов в 2020 году и, как ожидается, дойдет до 2,46 миллиарда долларов в 2025 году. Эти данные приводит аналитическая компания Niko Partners. При этом рынок мобильных игр в 2020 году достиг 29,2 миллиарда долларов.

Рост китайского рынка консольных игр происходит несмотря на репрессии властей в отношении технологических компаний. Ранее они сравнили игры, которые создает Tencent, с опиумом, после чего основатель компании потерял около 20 процентов состояния — 12 миллиардов долларов. Сейчас инвесторы переключают внимание с IT-компаний на отрасли, которые менее подвержены государственному вмешательству.