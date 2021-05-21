Китай усилил давление на интернет-гигантов

Власти Китая выявили больше сотни приложений и сервисов, которые несут угрозу персональным данным жителей страны. Регулятор усилил давление на крупнейшего разработчика страны и владельца TikTok — компанию ByteDance, сообщает Associated Press.
Нарушения в сборе личных данных пользователей обнаружили в 102 приложениях интернет-гиганта Bytedance, а также в сервисе для коротких видео Kuaishou и в китайских поисковых системах Sogou и Baidu. В список нарушителей также попали сервис Douyin, поисковик Microsoft Bing, американская социальная сеть LinkedIn.
Если компании-разработчики сервисов не отреагируют на претензии регулятора в течение 15 дней, им грозят серьезные санкции, которые могут обернуться запретом. Новые правила сбора личной информации пользователей вступили в силу в Китае 1 мая.
Репрессии в отношении технологических компаний и интернет-бизнеса в Китае со стороны Коммунистической партии особенно усилились в последние несколько месяцев из-за конфликта владельца Alibaba Джека Ма с китайскими властями. Миллиардер резко раскритиковал государственную политику в области информационных технологий. За этим последовал срыв IPO дочерней организации Alibaba и подготовка новых мер ограничений для 13 крупнейших компаний в стране.