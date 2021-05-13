Китайский интернет-гигант пожаловался на убытки из-за властей

Компания Alibaba терпит убытки из-за миллиардного штрафа китайских властей. Интернет-гигант пожаловался на результаты деятельности по итогам квартала, пишет The Wall Street Journal.

Представители компании Alibaba миллиардера Джека Ма зафиксировали убыток компании за первые три месяца 2021 года, после штрафа в 2,8 миллиарда долларов. Крупнейший в истории страны штраф регуляторы Китая назначили Alibaba в начале апреля 2021 года по обвинению в злоупотреблении доминирующим положением на рынке в продвижении своей дочерней организации Ant Group.

После санкций компания Alibaba сообщила о чистом убытке в 1,99 юаня (31 цент) на акцию, тогда как в четвертом квартале 2020-го акции приносили прибыль 1,16 юаня (18 центов).

Одновременно компания зафиксировала рост выручки за счет развития сервиса облачных вычислений и розничной торговли. Продажи Alibaba выросли до 28,6 миллиарда долларов с 17,7 миллиарда в первом квартале прошлого года. Количество клиентов за последние двенадцать месяцев выросло на 32 миллиона.

Прибыль Ant Group, по расчетам Wall Street Journal, выросла за год примерно на 41 процент. В последнем квартале 2020 года она составила порядка 3,4 миллиарда долларов.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось с конфликта между Джеком Ма и китайскими властями в прошлом году. Бизнесмен раскритиковал политику регулятора в сфере цифровых технологий. Тогда власти заблокировали IPO (первое публичное размещение акций) его дочерней организации Ant Group и назначили компании огромный штраф. Санкции от властей КНР коснулись и других высокотехнологичных компаний в стране.