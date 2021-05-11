Древнее стихотворение обвалило стоимость интернет-гиганта Китая

Акции крупнейшей в Китае компании по доставке еды Meituan резко подешевели после публикации ее директором древнего стихотворения династии Тан, пишет «Би-би-си».

В выходные глава технологического гиганта и миллиардер Ван Син опубликовал в китайском аналоге Twitter — социальной сети Fanfou пост со стихотворением, которому более 1000 лет. По сюжету поэмы, беспощадный император Цинь Ши Хуан убивал несогласных с ним ученых-конфуцианцев, сжигал их книги. Власти Пекина трактовали пост Ван Сина как критику в свой адрес, а инвесторы — как ответ миллиардера на тиранические меры китайского регулятора по отношению к отечественным интернет-гигантам.

После удаления поста 9 мая Ван Син пояснил, что это было отсылкой к конкурентам компании, а не к руководству страны. Тем не менее обвал котировок акций к утру 10 мая составил 14 процентов.

Meituan — вторая по стоимости компания в КНР, ее рыночная стоимость составляет около 220 миллиардов долларов. Она стала одним из фигурантов антимонопольного расследования, которое началось с запрета IPO дочерней компании Alibaba — Ant Group. В апреле Alibaba оштрафовали на рекордные 2,8 миллиарда долларов за злоупотребление своим положением на рынке, меры ограничения бизнеса высокотехнологичных компаний со стороны правительства Китая продолжаются.