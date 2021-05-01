Китай нанесет новый удар по своим интернет-гигантам

Власти Китая готовят новые меры контроля за крупнейшими технологическими компаниями в стране. Их вынудят отключить платежные системы от своих приложений, пишет The Wall Street Journal.

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Ограничения коснутся как минимум 13 китайских компаний, в том числе Tencent с мессенджером WeChat, ByteDance — владельца TikTok, каршеринга Didi. Регуляторы Китая усматривают угрозу национальной безопасности в том, что организации выдают кредиты без банковской лицензии с использованием персональных данных пользователей из собственных платежных систем. В мессенджере WeChat около миллиарда клиентов из числа жителей КНР.

По официальному заявлению властей, все 13 фирм согласились скорректировать свою деятельность. Сами же организации не прокомментировали изданию ситуацию.

Этот шаг — один из самых масштабных в части надзора со стороны Коммунистической партии Китая за интернет-бизнесом. В числе уже предпринятых ограничений — срыв IPO и проверки дочерней организации Alibaba — Ant Group.