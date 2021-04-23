Власти Китая решили отобрать у Джека Ма самое ценное

Китайские власти решили отобрать у миллиардера Джека Ма один из самых ценных активов в его империи и хотят, чтобы Ant Group передала свои данные о потребительском кредитовании компании, контролируемой государством, сообщает Financial Times.

По информации источников издания, новая компания должна будет также работать с другими финансовыми организациями, которые конкурируют с Ant в сфере кредитования, например, госбанками. Один из собеседников Financial Times рассказал, что госконтроль под угрозу способность Ant собирать и анализировать информацию о ключевых секторах своего бизнеса. В самой Ant Group ситуацию комментировать отказались.

С другой стороны, у китайских IT-компаний есть способ защититься от давления властей: они стали активнее переманивать на работу чиновников. В частности, в Alibaba Джека Ма перешли три высокопоставленных госчиновника, в Tencent и ByteDance — по два, в Ant Group и Meituan — по одному.

Конфликт Ма с китайскими властями начался в прошлом году после того, как предприниматель раскритиковал политику правительства в вопросе цифровых технологий. После этого на IPO не дали выйти «дочке» Alibaba — Ant Group. Причиной вражды могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.