IT-гиганты Китая нашли новый способ борьбы с властями

IT-гиганты Китая начали активнее переманивать чиновников на работу. Они нашли новый способ борьбы, который позволил им защититься от давления со стороны властей КНР, пишет Financial Times.

Компании нанимают бывших сотрудников из госструктур — от антимонопольных регуляторов до судов. Так, в Alibaba Джека Ма перешли три высокопоставленных госчиновника, в Tencent и ByteDance — по два, в Ant Group и Meituan — по одному. Один из тех, кого удалось переманить Alibaba, стал бывший замдиректора антимонопольного бюро министерства торговли страны Цуй Шуфэн.

Именно он посоветовал властям не быть слишком жесткими к компании Джека Ма, когда шло антимонопольное расследование против нее. Другой пример касается юриста Tencent, до этого он 14 лет работал судьей в Наньшане. С 2018 по 2020 год компания выиграла в этом суде почти 94 процента дел.

В прошлом году в состав руководства компаний Китая входили более 4800 человек с опытом работы в правительстве, два десятилетия назад таких было только 99. Чиновники идут к IT-гигантам, поскольку там зарплата в три-шесть раз больше, чем на госслужбе.

В апреле государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало Alibaba на рекордную в истории страны сумму — 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора».

Такое решение регулятора рынок счел мягким, поэтому акции компании взлетели, а состояние Ма выросло на 2,3 миллиарда долларов.