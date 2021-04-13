Рекордный штраф Alibaba обогатил Джека Ма

Состояние китайского миллиардера и основателя компании Alibaba Джека Ма выросло на 2,3 миллиарда долларов после того как китайские власти оштрафовали компанию на рекордную сумму. Как сообщает Bloomberg, в индексе миллиардеров — Bloomberg billionaires index — предприниматель, который стал еще богаче после штрафа, сейчас занимает 25-ю строчку с состоянием 52,1 миллиарда долларов.

В рост пошли и акции Alibaba. Ко вторнику, 13 апреля, они подорожали на 9,27 процента.

Ранее в апреле государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало Alibaba на рекордную в истории страны сумму — 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора».

Конфликт Ма с китайскими властями начался в прошлом году после того, как предприниматель раскритиковал политику правительства в вопросе цифровых технологий. После этого на IPO не дали выйти «дочке» Alibaba — Ant Group. Причиной вражды могло стать расследование о возможных бенефициарах сделки. Среди них оказались люди, связанные с политическими кланами, которые неугодны нынешней власти. В феврале Ant Group и китайские регуляторы согласовали план реструктуризации, который превратит компанию в финансовый холдинг.

По информации Bloomberg, новой жертвой властей КНР может стать технологический гигант Tencent: компания тоже попала под штраф за антимонопольные нарушения. Претензии вызвала покупка образовательного онлайн-сервиса Yuanfudao в 2018 году. Штраф составил 77 тысяч долларов, но в середине марта это привело к обрушению акций на 4,5 процента, а капитализация снизилась до 810 миллиардов долларов. Конгломерат, скорее всего, заставят выделить в отдельный бизнес финансовые, страховые и финтех-активы, которые сразу же подпадут под ужесточенное регулирование.