Китайские власти испугались студентов во главе с основателем Alibaba

Бизнес-школа основателя Alibaba Джека Ма Hupan University отменила занятия для первокурсников, которые должны были стартовать в марте. Китайское правительство испугалось, что организация во главе с миллиардером превращается в элитное сообщество, опасное для властей, пишет Financial Times.

Hupan University является одним из самых престижных образовательных учреждений в КНР. Попасть туда почти так же сложно, как в Гарвард. В школе читали лекции не только сам Ма, но и, например, основатель Uber Трэвис Каланик. «Власти уверены, у Hupan University есть потенциал, чтобы организовать китайских предпринимателей и нацелить их на достижение целей, поставленных Джеком Ма, а не компартией. Этого нельзя допустить», — рассказал источник издания.

Чтобы попасть в школу, нужно основать собственную компанию, которая в течение трех лет платит корпоративные налоги, имеет как минимум 30 сотрудников и не менее 4,6 миллиона долларов годового дохода.

Конфликт между Джеком Ма и властями Китая начался в прошлом году после того, как бизнесмен раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO (выход на биржу) дочерней финансовой компании Ant Group, а затем вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.