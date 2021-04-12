Рекордный штраф помог акциям Alibaba взлететь

Акции компании Alibaba взлетели на семь процентов, свидетельствуют данные торгов Гонконгской фондовой биржи. На 13:14 по московскому времени ценные бумаги выросли в цене до 232,2 гонконгского доллара за штуку (около 30 долларов США).

На максимуме котировки прибавляли 8,99 процента (до 237,6 гонконгского доллара за акцию). Ранее государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало Alibaba на рекордную в истории страны сумму — 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольного законодательства.

Расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». Китайский интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с него штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте. Конец антимонопольного расследования помог акциям взлететь.

Конфликт между Джеком Ма и властями Китая начался в прошлом году после того, как бизнесмен раскритиковал политику правительства в области цифровых технологий. После этого власти заблокировали IPO (выход на биржу) дочерней финансовой компании Ant Group, а затем вынудили трансформировать ее бизнес, отдав больше контроля государству.