Китайские власти решили наказать сообщников Джека Ма

Власти Китая решили провести проверку обстоятельств, при которых Ant Group, дочерняя компания Alibaba, очень быстро смогла подать заявку на первичное размещение акций (IPO), сообщает Bloomberg.
Регулятор может наказать местных чиновников и руководство крупных государственных компаний, если выяснится, что в этом деле они были сообщниками владельца Alibaba Джека Ма и поспособствовали ускорению процесса.
Рекордное в истории IPO должно было пройти в Шанхае и Гонконге в 2020 году. В последний момент китайские власти прервали процесс, объявив о возможном несоответствие требованиям листинга или раскрытия информации.
Тем не менее, источники связывали срыв размещения акций с критикой руководства страны, которую позволял себе Джек Ма, и с желанием в целом сделать технологические компании более послушными.
На Alibaba уже наложен рекордный за всю историю штраф в размере 2,8 миллиарда долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. От Ant Group потребовали радикально изменить модель бизнеса, отказавшись от ряда операций операций по кредитованию и страхованию.
Что именно уже выяснили следователи, и что ожидает тех, кто может быть виновен в помощи Ant Group, не указано. Сама компания и национальный регулятор от комментариев отказались.
На прошлой неделе сообщалось, что Джек Ма может продать свою долю в Ant Group, чтобы ослабить давление со стороны регуляторов.