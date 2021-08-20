Китай разрешит IT-гигантам продаться в США при одном условии

Китай допустит крупные компании до IPO в США в обмен на передачу персональных данных

Китайские регулирующие органы разрабатывают варианты, чтобы разрешить своим технологическим гигантам проводить первичное публичное размещение акций (IPO) на американских фондовых биржах. Пока наиболее подходящим кажется решение, при котором компаниям позволят продаться, если они передадут управление и надзор за персональными данными пользователей сторонним фирмам с госучастием. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Власти надеются, что благодаря контролю данные китайских граждан не окажутся за границей и не подорвут национальную безопасность страны. Регуляторы прорабатывают решение совместно с представителями IT-отрасли. В случае принятия новых правил они начнут действовать в сентябре.

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Весной Администрация киберпространства (CAC) Китая рекомендовала компаниям с базой данных в миллион пользователей и более не проводить IPO в США. Сервис по вызову такси Didi проигнорировал предупреждение и вышел на IPO в Нью-Йорке, где привлек 4,4 миллиарда долларов. Через несколько дней Администрация киберпространства обвинила компанию в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов 26 приложений, в том числе основное, обрушив акции более чем на четверть. Сейчас акции Didi торгуются по 7,2 доллара за штуку, хотя на момент IPO они стоили 14 долларов за штуку.

В Didi заявили, что разместили акции, поскольку регулирующие органы рекомендовали отложить IPO, но не запрещали. Остальные участники рынка иначе восприняли сигналы властей. Компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, перенесла на неопределенный срок IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В середине августа Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) выпустила проект правил, направленных на борьбу с недобросовестной конкуренцией в сети. Среди мер — обязать компании открывать отрицательные отзывы и запретить перенаправлять клиентов на свой сайт, пока те просматривают товар или услугу в другом месте. После выхода документа акции IT-гигантов Tencent и Alibaba обвалились почти на пять процентов.