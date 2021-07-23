Акции угрожавшего России китайского такси рухнули

Акции китайского сервиса такси Didi, которого подозревали в угрозе безопасности России, обрушились на фоне слухов о грядущем наказании от Пекина. Власти КНР могут применить к компании разные санкции: от огромного штрафа до даже принудительного исключения из листинга после IPO в Нью-Йорке, напоминает CNBC.

В четверг, 22 июля, когда стало известно о возможных санкциях, ценные бумаги Didi рухнули на 10 процентов, а к закрытию торгов падение ускорилось до 11,3 процента — до 10,2 доллара за акцию. Во время торгов 23 июля ценные бумаги просели на 19,3 процента, на момент публикации акция Didi стоила 8,22 доллара.

О возможном наказании для Didi ранее сообщило Bloomberg. Агентство, ссылаясь на собственные источники, указывало, что опасения китайских властей связаны с безопасностью персональных данных клиентов сервиса. Не исключено, что Didi могут наказать даже строже, чем Alibaba Group, которую в апреле оштрафовали на рекордные для Китая 2,78 миллиарда долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В июне власти КНР заподозрили агрегатор в антимонопольных нарушениях. В июле компания столкнулась с предписанием об удалении своего сервиса из магазинов приложений в Китае. Это произошло всего через два дня после выхода компании на биржу. В середине июля в пекинский офис Didi пришла полиция. В обыске приняли участие представители сразу семи правительственных ведомств. Они ведут расследование в отношении компании и проверяют, как она хранит персональные данные клиентов.

Подозрения к Didi есть и в России. Ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на агрегатор. В письме члены ассоциации предупреждают, что Didi собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки. В Кремле на это ответили, что информацию необходимо проверить.