К угрожавшему безопасности России китайскому такси пришли с обыском

В пекинский офис сервиса такси Didi пришли сотрудники китайской полиции и регулирующих органов, сообщается на сайте администрации киберпространства КНР. Ранее члены российской ассоциации «Национальный совет такси» предупредили, что Didi несет угрозу для безопасности России.

Таксисты отмечали, что китайский агрегатор собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки. На компанию обрушились неприятности не только в России, но и в Китае.

Так, в пекинском офисе Didi 16 июля прошел обыск, в котором приняли участие представители сразу семи правительственных ведомств. Они ведут расследование в отношении компании и проверяют, как она хранит персональные данные клиентов. На фоне обыска акции Didi на внебиржевых торгах на Нью-Йоркской бирже падали более чем на девять процентов. Didi — самый популярный сервис такси в Китае.

В июне власти КНР заподозрили агрегатор в антимонопольных нарушениях. В июле компания столкнулась с предписанием об удалении своего сервиса из магазинов приложений в Китае. Это произошло всего через два дня после выхода компании на биржу.