Экономика
 
Последние новости
Пилот совершившего жесткую посадку Ан-28 рассказал об отказе двигателей
В российском регионе ввели локдаун из-за коронавируса
Российские семьи с несколькими детьми освободят от части налогов
Опубликованы переговоры пытавшихся связаться с Ан-28 диспетчеров аэропорта
Анонсированы массовые проверки в кафе Москвы после отмены системы QR-кодов 
Россия выделила 3,68 миллиарда рублей на «русский Hubble»
Эмбер Херд опубликовала фотографию с дочерью от суррогатной матери
Напавшему с ножом на пассажиров автобуса россиянину предъявили обвинение
В Грузии протестующие попытались разрисовать стены дома премьер-министра
Российские банки отбились от отечественного софта
Новости партнеров
Прослушать новость

К угрожавшему безопасности России китайскому такси пришли с обыском

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jason Lee / Reuters
В пекинский офис сервиса такси Didi пришли сотрудники китайской полиции

В пекинский офис сервиса такси Didi пришли сотрудники китайской полиции и регулирующих органов, сообщается на сайте администрации киберпространства КНР. Ранее члены российской ассоциации «Национальный совет такси» предупредили, что Didi несет угрозу для безопасности России.

Таксисты отмечали, что китайский агрегатор собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки. На компанию обрушились неприятности не только в России, но и в Китае.

Так, в пекинском офисе Didi 16 июля прошел обыск, в котором приняли участие представители сразу семи правительственных ведомств. Они ведут расследование в отношении компании и проверяют, как она хранит персональные данные клиентов. На фоне обыска акции Didi на внебиржевых торгах на Нью-Йоркской бирже падали более чем на девять процентов. Didi — самый популярный сервис такси в Китае.

В июне власти КНР заподозрили агрегатор в антимонопольных нарушениях. В июле компания столкнулась с предписанием об удалении своего сервиса из магазинов приложений в Китае. Это произошло всего через два дня после выхода компании на биржу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль отреагировал на возможную угрозу России со стороны китайского такси
Путина предупредили об угрозе безопасности России со стороны китайского такси
Китай выбрал новую жертву после войны с Alibaba
Китайское такси выйдет на биржу в США
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
09:5815 июля

Российский бизнес приготовился к новому локдауну

09:3715 июля

В кефире трех брендов обнаружена кишечная палочка

08:5215 июля

Россия начала закупать сахар за рубежом

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
08:1015 июля

Мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана россиян

06:1215 июля

Названа лучшая валюта для сбережений

06:0615 июля

Nike и Adidas останутся без кроссовок из-за пандемии

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
05:5115 июля

Россияне раскрыли свои ежемесячные расходы на еду

04:5315 июля

Финансист раскрыл россиянам способы накопить денег «на черный день»

14:45 7 июля

Три четверти россиян назвали себя трудоголиками

Россия
«Пора начинать адаптироваться»
Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
Все материалы
Мир
Число жертв протестов в ЮАР превысило 200
Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке операций талибов
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Страны АТЭС договорились обменяться технологиями производства вакцин от COVID-19
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Стало известно о 75 убитых и более тысячи арестованных в Мьянме детей
Все материалы
Бывший СССР
В Таджикистане прошел военный парад на границе с Афганистаном
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Украина отказалась от смягчения языковых законов
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украинские моряки попали в смертельную ловушку на судне у берегов Африки
Все материалы
Экономика
Названы последствия борьбы России со сладкими напитками
Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Для клиентов ВТБ повышена безопасность подачи заявлений на выплаты на школьников
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
Iron Maiden вернулись спустя шесть лет с новым синглом и клипом от Pixar
«А чего я так боюсь смерти?»
Умер Петр Мамонов — музыкант, актер, главный юродивый современной русской культуры
В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского
Кролик дарит стиль.
Как баскетбол, Багз Банни и BLM сотворили самый веселый блокбастер лета
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Всех вылечат.
«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова показали в Каннах. Что с ними не так?
Кинопродюсера задержали по обвинению в прикрытии международной сети проституции
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев отреагировал на подарки от украинского журналиста Гордона
Световое оборудование чуть не убило репортера в прямом эфире
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Песков оценил эффект от объявления журналистов иноагентами
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Минобороны России прокомментировало кибератаку на свой сайт
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за 10 миллионов рублей
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
104-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Из-за ошибки в документах женщину семь лет отказывались считать живой
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть
Все материалы
Hyundai выбрала название для самого маленького кроссовера
Hyundai Elantra N и ещё 6 «горячих» четырехдверок
С какими моделями может сравниться по динамике новинка из Кореи
Для Lada Granta создали особые шины Kama
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
Ford создал парфюм с запахом бензина для владельцев Mustang Mach-E
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
«Иностранцам нравятся купола»
Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
В Мордовии прошел межрегиональный этнический забег
В Финском заливе заметили «летучий голландец»
В Кисловодске построят современную хореографическую школу
На Алтае построят туркластер с палеопарком
Все материалы