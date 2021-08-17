Акции китайских гигантов обвалились из-за новых запретов

Акции китайских компаний Tencent и Alibaba упали на пять процентов из-за новых запретов

Акции китайских гигантов Tencent и Alibaba обвалились почти на пять процентов после того, как вышел проект правил о регулировании определенных действий в интернете, пишет CNBC.

Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) выпустила проект правил, направленных на борьбу с недобросовестной конкуренций в сети. Интернет-платформы обяжут открыть отрицательные отзывы и запретят продвигать только положительные.

Также им нельзя будет перенаправлять клиентов на свой сайт, пока те просматривают товар или услугу в другом месте. Операторов лишат возможности собирать данные и алгоритмы для анализа торговой информации конкурентов. Если компания окажется под подозрением, SAMR проведет независимый аудит ее действий. Общественное обсуждение документа продлится до 15 сентября.

Акции компании Tencent, крупнейшего издателя видеоигр в мире, упали на 4,14 процента до 435 гонконгских долларов (4100 рублей). Акции интернет-ритейлера Alibaba подешевели на 4,77 процента до 171,8 гонконгских доллара (1600 рублей).

В начале августа Tencent столкнулась с сильнейшим падением стоимости после того, как в государственной китайской газете Economic Information Daily вышла статья, где онлайн-игры назвали «духовным опиумом». Цена компании рухнула более чем на десять процентов, лишив ее почти 60 миллиардов долларов рыночной капитализации. Состояние главы Tencent Ма Хуатэна сократилось более чем на 14 миллиардов долларов.