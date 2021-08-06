Китай ударил по собственному гиганту за жадность

Антимонопольные службы Китая решили ударить еще по одному гиганту — они заставят крупный сервис доставки еды Meituan заплатить за жадность. Компания запрещала торговым фирмам сотрудничать с платформами-конкурентами — власти сочли это незаконным, пишет The Wall Street Journal.

Знакомые с вопросом источники сообщили, что сумма штрафа составит миллиард долларов, а с официальным заявлением власти выступят в ближайшие пару недель. Кроме того, Meituan придется серьезно пересмотреть принципы работы.

Сейчас компания действует под лозунгом «выбирайте одно из двух» — то есть фирмы, чью продукцию доставляет Meituan, не могут пользоваться услугами других подобных сервисов. Труднее всего в таких условиях выжить малым предприятиям — с уменьшением числа площадок для размещения они теряют значительную долю прибыли.

Антимонопольные власти Китая начали расследование против Meituan в апреле 2021 года. Компания не сопротивлялась и обязалась помочь следствию, а также соблюдать законодательство. В том же месяце за злоупотребление доминирующим положением рекордный штраф получила Alibaba. Китайскому ретейл-гиганту пришлось заплатить антимонопольному ведомству 2,8 миллиарда долларов — четыре процента от годовой выручки на внутреннем рынке. По законодательству страны, подобный штраф может составлять не более десяти процентов.

А в июне в антимонопольных нарушениях власти страны заподозрили агрегатор такси Didi. Опасения вызвала «непрозрачная» ценовая политика.

Meituan является крупнейшим в Китае сервисом доставки еды, через который также можно покупать продукты и бронировать отели. В 2020 году выручка компании составила 17,8 миллиарда долларов, а рыночная капитализация достигла отметки в 170 миллиардов долларов. По стоимости Meituan уступает в Китае только гигантам Alibaba Group и Tencent.