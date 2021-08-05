Традиционное преимущество Китая превратилось в недостаток

Традиционное преимущество китайских компаний, состояшее в доступе к дешевому производству в стране, превращается в в недостаток на фоне усугубления проблем с доставкой грузов к потребителю за рубежом, пишет CNBC. При этом зарубежный спрос на китайские продукты остается существенным. По некоторым оценкам, экспорт в Евросоюз в первом полугодии вырос почти на 36 процентов на годовом уровне, а в США — на 42,6 процента.

Однако бизнес сталкивается с проблемами с поставками. Многие грузы просто нельзя отправить морем, утверждает вице-президент по международному маркетингу в Азиатско-Тихоокеанском регионе китайской компании Hisense Фан Сюэюй. Стоимость контейнерных морских перевозок возросла в пять раз, и доставка в Европу занимает теперь на неделю больше времени, чем раньше, объясняла она в прошлом месяце.

Сложности возникли на фоне серии инцидентов — проблем в Суэцком канале в марте, а позднее затруднений в самом Китае, связанных со вспышкой коронавируса. «То, что происходит в Европе, во всем мире, конечно, не назвать хаосом, но можно говорить о больших перебоях в логистической системе», — считает исполнительный президент по зарубежным операциям китайского стартапа по производству электромобилей Aiways Александр Клозе. Компании пришлось менять свои планы из-за того, что поставки по морю были невозможны и их приходилось откладывать на месяцы, рассказал он.

В усугубление ситуации с поставками в Китае в июле внесла вклад и непогода. Наводнения в китайской провинции Хэнань привели к проблемам с железнодорожным сообщением, при том, что выхода к морю у региона нет. Под ударом здесь оказались поставки пшеницы, которая активно производится в регионе. Затопления в Китае вместе со стихийными бедствиями в Европе создали угрозу для все мировой торговли, отмечали эксперты.