Непогода в Европе и Китае нанесла сокрушительный удар по мировой торговле

Наводнения в Китае и Европе стали еще одним сокрушительным ударом для мировой торговли, нарушив цепочки поставок, заявил глава судоходной компании Mandarin Shipping Тим Хаксли в разговоре с CNBC.

На Западную Европу обрушились сильные дожди и непогода, причем в Германии и Бельгии произошли серьезные наводнения, приведшие к человеческим жертвам и затронувшие также части Швейцарии, Люксембурга и Нидерландов. «Это действительно станет проблемой для цепочек поставок, поскольку пострадало железнодорожное сообщение», — сказал Хаксли, объяснив, что речь идет о железных дорогах из Чехии и Словакии в порты Роттердам и Гамбург. «Это действительно нарушит работу индустрии», — добавил он.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Немецкий гигант Thyssenkrupp, производитель стали, из-за наводнений не смог получить сырье, объяснил Хаксли, и в итоге это нанесет ущерб таким секторам, как автопромышленность и производство бытовой техники. По данным S&P Global Platts, компания 16 июля объявила о форс-мажоре, который мешает ей исполнить свои обязательства. Источник в Thyssenkrupp сказал, что часть железных дорог в Хагене «отсутствует», а найти грузовики для доставки сложнее, чем раньше. Этот город — один из наиболее пострадавших от наводнений.

Что же касается затопления в китайской провинции Хэнань, то ситуация осложняется тем, что выхода к морю у региона нет. Усугубляет ситуацию также проблема с железнодорожным сообщением, нарушенным из-за наводнения. «Конечно, это повлияет на доставку грузов, заставит стоимость возрасти», — пояснил эксперт. Здесь пострадали поставки пшеницы, которая активно производится в регионе, а также угля, уточнил Хаксли.

Ранее в этом году мировая торговля уже столкнулась с проблемами с доставкой грузов, вызванными сначала инцидентом с судном, застрявшим в Суэцком канале в марте, а затем трудностями в Китае, где в июне из-за вспышки коронавируса закрывался один из крупнейших портов.