Владелец TikTok начал увольнять сотрудников из-за давления Китая

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok и другими популярными сервисами, начала увольнять сотрудников из-за усиления давления властей в сфере онлайн-обучения, пишет Bloomberg.

Сокращение штата коснулось нескольких сотен сотрудников, работающих над приложениями для интернет-обучения Guagua Long, Qingbei и GoGoKid. Часть работников уволят с компенсацией, остальные сосредоточатся на других продуктах в системе ByteDance. Приложение GoGoKid решено полностью закрыть. Guagua Long и Qingbei переориентируют на преподавание программирования и искусства.

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ByteDance решила заняться развитием сервисов для онлайн-обучения несколько лет назад после успеха TikTok. Старший вице-президент ByteDance Чэнь Линь заявлял, что в течение трех лет компания будет инвестировать в собственные образовательные интернет-проекты, независимо от их прибыльности. Был период, когда в образовательном подразделении компании работали 10 тысяч человек.

Теперь ByteDance вынуждена спешно увольнять сотрудников и менять концепцию сервисов. Это произошло после того, как в июне власти Китая ввели ряд ограничительных мер в отношении компаний, предоставляющих услуги онлайн-образования. Представителям этой сферы запретили нанимать на работу иностранцев, привлекать иностранное финансирование и размещать ценные бумаги на зарубежных биржах. Под запретом оказались частные онлайн-занятия для детей младше шести лет, а также для детей всех возрастов по выходным, праздникам и на каникулах.

Эксперты считают, что таким образом Китай пытается устранить неравенство, поскольку главным социальным лифтом в стране является получение высшего образования. Для поступления в университет школьнику необходимо сдать гаокао, аналог российского ЕГЭ. По этой причине родители тратят значительные суммы на онлайн-репетиторов, причем обучение может начинаться уже с двух лет. Существуют исследования, доказывающие, что китайские дети особенно нервные по сравнению со сверстниками из других стран.

За последнее время это не первая атака Компартии Китая на частный бизнес. Ранее власти запретили компаниям с пользовательской базой данных в миллион человек и более размещать акции на иностранных биржах без одобрения Администрации киберпространства Китая. На этом фоне инвесторы принялись изучать ранние выступления председателя партии Си Цзиньпина, чтобы понять, против какой сферы введут новые ограничения.