Китай нанес удар по собственному нефтяному рынку

Независимая нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical Co. подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере двух миллиардов долларов. Это может побудить китайское правительство к более пристальному вниманию к отрасли, пишет Bloomberg.

Китайская компания якобы выдавала продажи топлива, а именно бензина и дизеля, за нефтехимическую продукцию с более низким налогообложением. Такие обвинения — еще один удар по собственному нефтяному рынку Китая, отмечает издание.

Некоторые частные нефтеперерабатывающие предприятия в последние месяцы были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов, незаконную практику или нарушение экологических норм. Это повлекло за собой призывы к их национализации или закрытию.

На частников приходится четверть нефтеперерабатывающих мощностей страны. Новость о Hengli Petrochemical вызвала волнение на нефтяном рынке. Трейдеры задумались о риске продажи нефти компаниям, которые могут оказаться под более пристальным вниманием Пекина. Ситуация с Hengli Petrochemical спровоцирует новую волну государственных проверок и тщательного изучения деятельности частных нефтеперерабатывающих предприятий, считают эксперты.

Это не первая отрасль, в которую решили вмешаться власти КНР. Ранее сообщалось, что Китай может предложить компаниям, работающим в сфере дополнительного школьного образования, стать некоммерческими организациями. Это лишь часть мер, которые могут разгромить 100-миллиардную высокотехнологичную индустрию образования в стране.

Новая атака сопоставима с еще одной, более широкой кампанией, которая уже ведется Пекином против собственной интернет-индустрии и таких гигантов, как Didi и Alibaba.