Amazon наказал китайских продавцов за фальшивые отзывы

Торговый гигант Amazon атакует китайских продавцов, публикующих фальшивые отзывы на свои продукты. Более 50 тысяч аккаунтов компаний были заблокированы из-за вознаграждений за положительные отклики и других нарушений политики ретейлера, пишет Bloomberg.

Чтобы привлечь внимание к своей продукции на разрастающемся рынке Amazon, многие китайские продавцы предлагают подарки и деньги потребителям, желающим написать хороший отзыв. Сначала Amazon негласно допускал такую практику, чтобы помочь клиентам познакомиться с продуктами, а самим производителям дешевых товаров закрепиться на платформе. Но в 2016 году он начал наказывать за покупку отзывов, так как это поставило под угрозу их общую достоверность. Большая часть китайский компаний проигнорировала новые правила и продолжила нанимать «покупателей» на Facebook, возмещая им расходы через PayPal, чтобы избежать контроля Amazon.

В связи с этим Amazon ввел агрессивную политику пресечения таких вознаграждений. По словам китайских отраслевых обозревателей, в мае компания резко изменила курс и начала приостанавливать деятельность розничных продавцов и замораживать их запасы на своих складах в США. По данным Шэньчжэньской ассоциации трансграничной электронной коммерции, более 50 тысяч компаний потеряли доступ к платформе. Это привело к общему снижению продаж на 100 миллиардов юаней (15,4 миллиарда долларов). «Поставщики не могут возвращать свои деньги, не могут подавать заявки на банковские ссуды, сотрудники сталкиваются с безработицей, а прибыль последних нескольких лет пропала в мгновение ока», — рассказал президент ассоциации Ван Синь.

Политика Amazon по борьбе с фальшивыми отзывами распространяется на всех продавцов. Однако по данным американской аналитической компании Marketplace Pulse, все недавно заблокированные аккаунты были созданы в Китае.

Amazon отвергает обвинения в том, что ведет избирательную репрессивную политику. «Мы [...] придерживаемся принципа справедливости и разбираемся с нарушениями продавцов без дискриминации, независимо от размера бизнеса продавца, страны или региона», — говорится в заявлении компании в мае.

Несколько лет назад китайские производители стали размещать свои товары на сайте крупнейшей в мире компании электронной коммерции, чтобы завоевать рынок США. Они используют программу Amazon под названием Fulfillment by Amazon (FBA), которая позволяет сторонним продавцам хранить продукцию на своих складах, при том что доставкой, возвратом и обменом занимается американская компания.

В течение многих лет на сайте процветала покупка поддельных откликов, а условия обслуживания Amazon позволяли компании избежать юридической ответственности, когда клиенты жаловались на некачественные или дефектные товары. Но такой подход навредил репутации торгового гиганта. Теперь Amazon принимает меры, чтобы исправить это.

Недавно американскую компанию также обвинили в пренебрежительном отношении к окружающей среде. Вопреки громким обещаниям Amazon о сокращении вредных выбросов в ближайшие сроки, данные показали, что предприятие не прикладывает достаточно усилий, чтобы помочь США и миру добиться углеродной нейтральности.