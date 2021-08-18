Сотрудники Amazon отказались возвращаться в офисы

План Amazon вернуть персонал в офис столкнулся с неодобрением со стороны сотрудников, которые потребовали от компании разрешить работу из дома. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на комментарии во внутренней системе компании, которые оказались в распоряжении редакции.

В марте Amazon объявила, что вернется к «офисно-ориентированной» культуре после пандемии. Но планы изменились, и в июне компания представила новую политику, согласно которой сотрудники должны проводить в штабе только три дня и могут взять два дня удаленной работы. Однако работники отказываются возвращаться в офис.

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«Это превращается в цирк», — написал один из сотрудников, добавив, что компания должна позволить людям, желающим работать из дома, остаться в удаленном режиме, а тем, кто хочет посещать офис, вернуться в допандемийный формат работы. «Многие компании разрешили сотрудникам удаленную работу на неопределенный срок. Почему не Amazon?» — задался вопросом другой сотрудник. «Что будет мотивировать работать усерднее: стол для настольного тенниса в офисе или возможность избежать двухчасовых пробок в час пик?» — спросил еще один работник. Amazon от комментариев отказался.

В корпорации работают 1,3 миллиона человек, в том числе 75 000 в штаб-квартире компании в Сиэтле. Трудно определить, насколько много сотрудников недовольны возвращением в офис. Но комментарии из внутренней системы компании показывают, с какими трудностями сталкиваются Amazon и другие технологические корпорации при переходе в допандемийный формат работы.

При этом некоторые работодатели готовы оставить сотрудников в удаленном режиме на постоянной основе. Например, вице-президент Oracle Cloud в сообщении о наборе персонала отметил, что компания не возвращает штат в офис и вводит удаленную работу как новую норму. Крупные технологические корпорации: Google, Twitter и Facebook — тоже предложили сотрудникам работать из дома, но с одним нюансом: платить им будут меньше.