Богатейший человек планеты отпугнул от себя американцев полетом в космос

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос отпугнул от себя американцев недавним полетом в космос, пишет Business Insider.

Клиенты компании начали отказываться от подписки на сервис Amazon Prime в знак несогласия с политикой Безоса. В США подписка на Amazon Prime стоит 119 долларов в год. Пользователи получают бесплатную доставку товаров, подписку на видео- и аудиосервисы компании, доступ к базе электронных книг и другие преимущества. Похожие подписки предлагают российские компании — «Яндекс», Сбер, Ozon и другие.

Один пользователь Facebook написал, что перестал пользоваться Amazon Prime, поскольку не хочет спонсировать космические полеты миллиардера. Собеседница Business Insider Кэти рассказала, что долго не решалась расстаться с Amazon. Сначала девушку огорчил скандал семилетней давности, когда Amazon потребовал от издательства Hachette снизить цены на книги, а получив отказ, перестал принимать заказы. Затем Кэти разочаровали условия труда работников склада Amazon в Великобритании, где им запретили брать перерыв и ходить в туалет. К этому прибавилось раздражение от собственной зависимости к потреблению товаров. Последней каплей стал полет Безоса в космос.

Еще одна собеседница издания рассказала, что отменила подписку после осознания, что ее неограниченное потребление вредит окружающей среде. Чашу терпения также переполнило космическое путешествие Безоса. «В этом полете я увидела для себя, как одинокий человек накопил огромное богатство и потерял связь с реальностью», — сказала девушка.

20 июля Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле New Shepard принадлежащей ему компании Blue Origin. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. Корабль поднялся на высоту 107 километров над Землей. На пресс-конференции после приземления бизнесмен поблагодарил работников Amazon за то, что они оплатили полет, чем вызвал неоднозначную реакцию сотрудников. Часть работников компании призналась Business Insider, что хотят улучшения условий и оплаты труда, а не наблюдать за полетами руководителя в космос.