Компания Безоса вновь обрушилась с критикой на корабль Маска

Американская аэрокосмическая компания Джеффа Безоса Blue Origin вновь обрушилась с критикой на космический корабль Starship, разработанный компанией Илона Маска SpaceX. Свои претензии Blue Origin опубликовала в виде инфографики на официальном сайте.

Blue Origin отметила, что многие технологии Starship для высадки астронавтов на Луну еще не испытаны. В качестве примера она привела ракету-носитель Super Heavy, испытания которой готовятся, но еще не начались. Также на изображении крупными буквами выделена фраза из заявления Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) о том, что технические методы SpaceX «очень сложные и рискованные».

Новые критические выпады стали продолжением противостояния между Blue Origin и SpaceX. В апреле компания Илона Маска выиграла тендер на создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны. Стоимость контракта составила 2,89 миллиарда долларов. SpaceX отправит на лунную орбиту корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, двое из которых спустятся на поверхность Луны и пробудут на ней две недели. После критики со стороны Безоса Маск написал в своем Twitter: «Не могут подняться (на орбиту), лол».

1 мая НАСА приостановила действие контракта со SpaceX после жалоб конкурентов на нарушение закона при заключении тендера. Спустя два месяца Счетная палата США отказалась пересматривать контракт.

В конце июля Blue Origin написала открытое письмо главе НАСА. В тексте письма компания просит передать ей контракт на создание модуля. В обмен она обещает отказаться от выплат НАСА в размере двух миллиардов долларов.