Безос придумал способ насолить Маску

Богатейший человек мира и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос придумал способ, как насолить своему конкуренту в космической сфере Илону Маску, сообщает CNBC.

Безос написал открытое письмо главе администрации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллу Нельсону, которая заключила контракт с компанией Илона Маска SpaceX на отправку астронавтов на Луну. Бизнесмен заявил, что Blue Origin полностью откажется от выплат в размере двух миллиардов долларов от НАСА в текущем и двух следующих финансовых годах, если контракт отдадут ей. Также Безос пообещал за свой счет организовать миссии на низкую околоземную орбиту.

В апреле SpaceX опередила компании Blue Origin и Dynetics в борьбе за контракт НАСА на создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны. Соглашение стоимостью 2,89 миллиарда долларов предусматривает, что SpaceX отправит на лунную орбиту корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, двое из которых спустятся на поверхность Луны и пробудут там около двух недель.

Спустя две недели НАСА приостановила действие контракта со SpaceX после того, как конкуренты компании опротестовали результаты тендера в Счетной палате США. Dynetics пожаловалась на то, что после уменьшения бюджета контракта ей не дали достаточно времени, чтобы отправить новую заявку.

Джефф Безос 20 июля совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard производства Blue Origin. Вместе с ним на борту находились его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. За 10 минут 10 секунд полета корабль успел подняться на высоту 107 километров над Землей.