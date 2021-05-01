НАСА приостановило контракт со Space X по лунному модулю

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило действие контракта с американской компанией Space X Илона Маска на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом сообщила официальный представитель NASA Моника Уитт, передает ТАСС.

Боровшиеся за контракт кроме Space X компании Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics опротестовали решение о победе компании Илона Маска в Главном контрольном управлении США. Документ предполагает создание модуля для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis. Как сообщила Уитт, NASA проинформировало Space X о приостановке контракта на сумму 2,9 миллиарда долларов до тех пор, пока «GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой».

Ранее в апреле сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX будет отправлять астронавтов на Луну. Организация выиграла соответствующий контракт от НАСА. В конкурсе также участвовала компания Джеффа Безоса Blue Origin совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics. Согласно контракту, Space X будет должна доставить на корабле Orion четырех астронавтов на окололунную станцию. После этого двоих из них отправят на Луну кораблем Starship, принадлежащим компании Маска.

В мае 2020 года НАСА представило международное «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords), в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.