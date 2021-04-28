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Маск ответил возмутившемуся отправкой людей на Луну с помощью SpaceX Безосу

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Илон Маск
Илон Маск
Фото: Mike Blake / Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск ответил владельцу Amazon и Blue Origin Джеффу Безосу, возмутившемуся отправкой на Луну людей с помощью компании конкурента. Он написал об этом в Twitter.

Так Маск отреагировал на решение Blue Origin опротестовать выбор SpaceX в качестве компании, которая отправит человека на Луну в рамках программы Artemis в 2024 году.

«Не могут подняться (на орбиту), лол», — написал Маск.

27 апреля The New York Times сообщила, что компания Джеффа Безоса Blue Origin подала протест в счетную палату США, пытаясь оспорить предоставление контракта SpaceX на сумму 2,9 миллиарда долларов. Компания считает, что НАСА относится к ней предвзято, так как ведомство не оповестило об изменении в требованиях к кандидату.

Ранее в апреле сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX будет отправлять астронавтов на Луну. Организация выиграла соответствующий контракт от НАСА. В конкурсе также участвовала компания Джеффа Безоса Blue Origin совместно с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

В мае 2020 года НАСА представило международное «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords), в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.

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