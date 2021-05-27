SpaceX провела 100 успешных пусков Falcon 9 подряд

Американская компания SpaceX провела 100 успешных пусков тяжелой ракеты Falcon 9 подряд, сообщает Ars Technica.

Издание отмечает, что последний старт носителя состоялся 26 мая, когда на околоземную орбиту были доставлены спутники Starlink.

Последняя авария со стартовавшей Falcon 9 наблюдалась в июне 2015 года, когда из-за неполадок во второй ступени ракеты был утерян космический корабль Dragon, направляемый к Международной космической станции.

Тем не менее издание напоминает, что в сентябре 2016 года еще находящаяся на стартовом столе и не запущенная Falcon 9 взорвалась, в результате чего был уничтожен спутник Amos-6. Если отсчет проводить с того момента, то компания успела провести 91 успешный старт подряд.

Согласно Ars Technica, в 2021 году SpaceX успела провести 16 пусков, из которых шесть состоялись в последние 34 дня.

В декабре 2020 издание сообщало, что в том же году, несмотря на пандемию COVID-19, компания побила собственный рекорд 2018-го по числу ракетных пусков.