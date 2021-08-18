Крупнейшие компании США обвинили в приближении глобального потепления

Американские бизнес-гиганты как прямо, так и косвенно способствуют приближению глобального потепления. Их обещания по борьбе с изменением климата не совпадают с реальными темпами сокращения углеродных выбросов в атмосферу, пишет CNBC.

Обеспокоенность инвесторов воздействием изменения климата на финансовые показатели американских предприятий продолжает расти. В связи с этим председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер призывает чиновников ведомства обязать компании раскрыть информацию об их реальном углеродном следе в атмосфере. При этом он настаивает, что при разработке новых правил для бизнеса необходимо учесть выбросы третьей категории (scope 3 carbon emissions).

Эти загрязнения не являются следствием производственной деятельности предприятий и не находятся под их прямым контролем, однако составляют большую часть углеродного следа большинства компаний. В некоторых случаях их доля достигает 85–95 процентов от общего объема ущерба климату.

«Это разочаровывает и удивляет», — комментирует ситуацию доцент кафедры государственной политики и программы по окружающей среде, экологии и энергии Университета Северной Каролины Анхель Сюй. «Если компании не сообщают об объеме выбросов третьей категории, они упускают огромную их часть».

Компаниям действительно сложно отслеживать все выбросы третьей категории, которые по сути являются выбросами парниковых газов других предприятий в цепочке создания стоимости продукта компании. Однако этот ущерб природе необходимо регулировать, а бизнес за последние десятилетия так и не разработал четкого плана действий по отслеживанию выбросов углерода на всей цепочке поставок. Эксперты по климату возмущены таким поведением компаний, в число которых входят гиганты Apple, Amazon и ExxonMobil.

Нефтяная компания ExxonMobil недавно оказалась в центре другого экологического скандала. Ее новый проект в южноамериканской Гайане угрожает жизням рабочих и здоровью населения, а также может навредить экологии океана.