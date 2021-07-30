Пострадавшие от Пекина китайские компании получили удар в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прекратила обработку заявок на проведение первоначальных публичных предложений (IPO) и другие продажи ценных бумаг китайских компаний на время подготовки руководства по раскрытию информации о рисках ужесточения регулирования. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

27 июля в руководстве SEC заявляли, что компании из Китая на американских биржах должны будут в рамках предоставления регулярной отчетности сообщать инвесторам про риски, связанные с вмешательством официального Пекина в их работу. Теперь комиссия попросила бизнес не подавать никаких заявок, пока она не предоставит конкретных указаний по поводу того, как именно необходимо будет раскрывать эту информацию, сообщили источники. Период действия ограничений пока не известен, пресс-секретарь SEC не предоставил оперативного комментария.

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По данным Refinitiv, представленные на биржах в США китайские предприятия с начала года привлекли рекордную сумму в 12,8 миллиарда долларов. Нынешний удар SEC, усложняющий китайскому бизнесу путь к деньгам инвесторов, нанесен на фоне атаки Пекина на собственные компании. Они уже серьезно пострадали от ужесточения регулирования, которое в конце июля спровоцировало серьезную распродажу акций на биржах в материковом Китае и Гонконге.

Пекин ведет атаку на собственный бизнес в течение последних месяцев, а последним эпизодом в кампании по усилению давления стали намерения серьезно осложнить работу компаний образовательного сектора и помешать им получать финансирование. Развитие ситуации, помимо прочего, привело и к ослаблению курса китайской валюты. После этого Китай попытался успокоить инвесторов с вливанием дополнительной ликвидности в финансовую систему.