Китай запретит IT-гигантам продаваться за границей

В Китае IT-компаниям с большой базой персональных данных запретят выход на IPO за рубежом

Власти Китая решили запретить технологическим компаниям с большой базой пользовательских персональных данных выходить на IPO (первичное публичное размещение акций) за границей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В последние дни китайский регулятор фондового рынка предупредил об ограничениях несколько компаний и инвесторов.

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Ограничения нацелены на компании, которые для проведения IPO за границей создают подразделения в других странах. Фирмы создают за пределами Китая офшорную компанию с похожим названием, выводят ее на IPО, а затем переводят себе полученные средства. Так называемую схему «субъекта с переменной долей участия» используют IT-гиганты Alibaba, DiDi и Tencent, поскольку в Китае ограничено участие иностранцев в капитале компаний.

Особое беспокойство властей в политическом отношении и с точки зрения безопасности вызывают отрасли, связанные с интернетом, IT и образованием. Сферы с менее конфиденциальными данными пользователей, например, фармацевтика, получат доступ к зарубежным биржам. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг продолжает работу над новыми правилами и планирует ввести их в четвертом квартале 2021 года.

В середине августа Reuters сообщило, что регулирующие органы планируют разрешить IT-гигантам выходить на IPO в США при условии передачи базы данных государству. Ожидалось, что новые правила вступят в силу в сентябре.

Давление китайских властей вынуждает IT-компании искать способы «задобрить» высшее руководство. В конце августа крупнейшая интернет-платформа страны в сфере сельского хозяйства Pinduoduo пообещала выделить 1,5 миллиарда долларов на помощь фермерам и отрасли в целом.