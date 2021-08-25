Китай заставил компании отказаться от прибыли

Крупнейшие компании Китая начали отдавать свои доходы в виде пожертвований на благо страны. Недавно фирма Pinduoduo пообещала отказаться от 1,5 миллиарда долларов прибыли ради помощи фермерам, пишет Bloomberg.

Политика главы КНР Си Цзиньпина заставляет все больше компаний делиться доходами. Последнее время Коммунистическая партия пытается решить проблему разрыва в благосостоянии страны, и Си активно пропагандирует идею «общего процветания». Недавно на заседании партии прозвучали призывы к «разумной корректировке чрезмерных доходов» и «поощрению групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу».

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Компания электронной коммерции Pinduoduo (PDD) известна тем, что дает большие скидки клиентам, когда они покупают товары вместе. Недавно она заявила, что пожертвует всю свою первую чистую прибыль с момента IPO на поддержку фермеров и сельскохозяйственных районов страны. Компания будет отдавать доходы на развитие этого сектора до тех пор, пока общая сумма не достигнет десяти миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов). Решение PDD прямо содействует одному из главных приоритетов Си — сокращению сельской бедности.

«Улучшение сельского хозяйства с самого начала было нашей первоочередной задачей. Сельское хозяйство затрагивает повседневную жизнь каждого и при этом имеет относительно низкий уровень внедрения цифровых технологий», — заявил главный исполнительный директор PDD Чэнь Лэй. «Мы хотим привлечь еще больше фермеров и работать с ними над улучшением их жизни и средств к существованию».

PDD озвучила свое намерение после ряда аналогичных заявлений со стороны коммерческих гигантов страны, а также самых богатых граждан. Tencent, самая дорогая компания Китая, объявила, что удвоит сумму пожертвований на программы социальной ответственности, что приблизит общую цифру к 15 миллиардам долларов. Соучредитель PDD Колин Хуанг ранее пообещал из личных средств финансировать научные исследования.

В рамках политики «общего процветания» регуляторы вынуждают частные образовательные компании преобразовываться в некоммерческие организации. Кроме того, власти мотивируют технокомпании увеличивать оплату труда низкоквалифицированных работников за счет своей прибыли.