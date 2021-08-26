Китай вынудил богачей расстаться с деньгами на благо страны

Семь китайских миллиардеров пожертвовали рекордные пять миллиардов долларов на благотворительность, сообщает Bloomberg. Рост финансовой помощи совпал с последними заявлениями лидера КНР Си Цзиньпина о «всеобщем процветании» — обширной кампании, которая призвана сократить разницу в благосостоянии между населением страны.

На встрече 17 августа правительство заявило, что оно «должно разумно скорректировать чрезмерные доходы и поощрить богатых людей и компании больше отдавать обществу».

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Идея «руки помощи», согласно государственным медиа, будет опираться на моральный долг и социальные ожидания, которые вынудят самых богатых людей страны расстаться с некоторым количеством своих денег на благо страны.

Взносы за 2021 год уже на 20 процентов превышают 27 миллиардов юаней (4,2 миллиарда долларов), пожертвованных за весь 2020 год. Полная сумма еще выше: компании и обеспеченные знаменитости внесли более 600 миллионов долларов для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань.

Технологические гиганты тоже обещали пожертвовать текущий и будущий корпоративный доход на благотворительные проекты. Компания Tencent собирается вложить 15 миллиардов долларов в свою программу социальной ответственности, а Pinduoduo перевела 1,5 миллиарда долларов на поддержку фермеров.