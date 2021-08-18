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Китай погряз в скрытых долгах

Китай начнет бороться со скрытым госдолгом во избежание пузыря
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Фото: Aly Song / Reuters

Китай решил срочно погасить скрытые долги, в которых погрязли местные власти, пишет Bloomberg. Темпы восстановления экономики позволили властям сосредоточиться на устранении финансовых рисков.

Скрытый долг — это средства, которые привлекают организации, связанные с государством, и с их помощью финансируют местные власти. Например, оплачивают расходы на инфраструктуру и другие государственные проекты. Полученные деньги не числятся в качестве долга за местными властями, то есть не являются госдолгом, но имеют негласную государственную гарантию возврата.

Анализ финансов местных органов власти показывает, что сумма облигаций, выпущенных с целью рефинансирования прежнего долга в первой половине года, превышает сумму погашенных облигаций на 668 миллиардов юаней (103 миллиарда долларов). Теперь города и провинции могут использовать часть выручки для погашения скрытых долгов, считает главный экономист по Китаю в Morgan Stanley в Гонконге Робин Син. Эксперт полагает, что такие меры помогут сократить расходы на госфинансирование, повысить его прозрачность и снизить финансовые риски в экономической системе.

«Правительство ведет себя сдержанно, но настроено решительно, и местные власти негласно прилагают усилия, чтобы справиться с этим», — заявил член Общества государственных финансов Китая Чжан Ицюнь. План по сокращению долга был разработан в 2018 году, но был отложен из-за пандемии, а в этом году власти вновь приступили к его реализации, уже в расширенном объеме.

Проблема скрытого долга в Китае считается настолько серьезной, что правительство назвало ее угрозой национальной безопасности. Власти поручили чиновникам решать ее путем выплаты задолженности компаниям или переводя суммы в бюджеты местных властей.

В провинции Шэньси администрация решила оценивать работу чиновников в этом году, учитывая их усилия для решения проблемы скрытого долга. А провинция Гуйчжоу заявила, что за первые шесть месяцев 2021 года урегулировала задолженность на 33,7 миллиарда юаней (5,2 миллиарда долларов). Город Шэньчжэнь, технологический центр Китая, пообещал погасить весь свой скрытый долг до конца года.

Правительство исходит из того, что стимулирование экономического роста за счет инвестиций в этом году менее актуально, чем обычно, поскольку экономика активно восстанавливается после пандемии. Этот период оно решило использовать для консолидации государственных финансов. Чиновники заявляют о намерении снизить долю государственного долга в экономике.

Общий госдолг в отношении к ВВП упал до 264 процентов в конце второго квартала. В конце 2020 года он составлял 269 процентов. Наибольшее снижение — в корпоративном секторе, который включает механизмы финансирования местных органов власти. В 2020 году сумма китайского госдолга достигла 14,8 триллионов юаней (2,3 триллионов долларов).

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