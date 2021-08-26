Китай пообещал «делиться экономическим пирогом» с населением

Коммунистическая партия Китая пообещала, что «поделится экономическим пирогом» со своими гражданами в рамках политики «общего процветания». Об этом пишет Bloomberg.

КНР заявила, что будет содействовать благосостоянию всех граждан и справедливо перераспределять доходы, реализуя политику «общего процветания» в стране. Чиновник центральной комиссии партии по финансовым и экономическим вопросам Хан Вэньсю сообщил, что партия намерена «увеличивать пирог и хорошо его делить», когда общество станет умеренно процветающим. По его словам, власти планируют добиваться качественного развития экономики, повышать доходы городских и сельских жителей, постепенно сокращать разрыв между бедными и богатыми и «решительно предотвращать поляризацию».

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Новая риторика КНР обещает всем жителям равный доступ к государственным услугам и больше возможностей обогащения. Вместе с этим власти помогут гражданам избежать попадания в ловушку «благосостояния», сказал чиновник. Государство будет мотивировать население к упорному труду и внедрению инноваций, параллельно корректируя доходы с помощью налогов и социальных выплат.

Глава партии Си Цзиньпин активно продвигает новую политику «общего процветания», нацеленную на уничтожение неравенства в стране. Недавно на заседании КНР были изложены планы по борьбе с чрезмерными доходами и побуждению богатых граждан «отдавать долг обществу». Крупные компании уже вняли призывам Си Цзиньпина и объявили о пожертвованиях на различные программы социальной ответственности. Финтех-гиганты также сообщили о планах помощи другим секторам экономики. К примеру, компания электронной коммерции Pinduoduo направит 1,5 миллиарда долларов китайским фермерам. После этого заявления акции фирмы взлетели в цене.