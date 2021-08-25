Экономика
 
Последние новости
В Тюмени пропала еще одна девочка
Азербайджанец создал наркокартель в Одессе и заставлял детей прятать «закладки»
Стали известны подробности об убийстве на кавказской свадьбе
Женщина взяла 1000 уроков вождения и не смогла получить водительские права
Консульства России в США продолжили выдавать визы
Необычный список покупок для мужчины вызвал споры в сети
Главного реквизитора московского детского театра задержали с наркотиками 
Слуцкий назвал выступившие за отмену лимита на легионеров клубы РПЛ
В Гонконге подвергнут цензуре все старые фильмы из-за закона о нацбезопасности
Новости партнеров
Прослушать новость

Главный конкурент Alibabа взлетел в цене после одного пожертвования

Акции Pinduoduo выросли на 22 процента после обещания пожертвовать сельскому хозяйству
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Акции китайского интернет-ретейлера Pinduoduo — главного конкурента Alibabа по количеству клиентов — взлетели в цене после обещания компании пожертвовать 1,5 миллиарда долларов прибыли. Это заявление последовало после призыва председателя КНР Си Цзиньпина бороться за идею «общего процветания» перед лицом растущего социального неравенства. Об этом сообщает Financial Times.

Интернет-ретейлер Pinduoduo, который в марте обогнал Alibabа по числу клиентов, заявил, что намерен пожертвовать деньги на развитие сельского хозяйства. После этого его акции выросли на 22 процента. Ранее китайское правительство пообещало поощрять компании, которые будут делиться деньгами с обществом в рамках концепции «общего процветания» — умеренного благосостояния для всех.

«Сельское хозяйство уже давно находится в центре корпоративной миссии и стратегии Pinduoduo, и инициатива, о которой мы объявили сегодня, является для нас способом углубить нашу поддержку модернизации сельского хозяйства и оживления сельских районов», — заявил глава Pinduoduo Лэй Чен. По его словам, сельское хозяйство «является связующим звеном между продовольственной безопасностью и качеством продуктов, здоровьем населения и устойчивостью экологической обстановки», поэтому инвестирование в отрасль окупается для всех.

Компания Pinduoduo отчиталась о квартальной прибыли впервые после IPO три года назад. Однако ретейлер отметил, что его квартальная прибыль в размере 372 миллионов долларов не может гарантировать стабильную прибыль в будущем.

Заявлению Pinduoduo предшествовало обещание Tencent, которая на прошлой неделе сообщила, что выделит 7,7 миллиарда долларов на «программу общего процветания». Компании решили сделать пожертвования после призывов китайских властей к «разумной корректировке чрезмерных доходов» и «поощрению групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу». Обеспечение «общего процветания» стало в последние месяцы основной темой политических дискуссий в Китае. По словам аналитиков, идея стоит за последними регулирующими мерами в отношении технологических компаний.

Из-за давления властей на техногигантов китайские рынки потеряли сотни миллиардов долларов. Пекин принял меры по ужесточению регулирования в различных секторах экономики — от интернета до репетиторства. На прошлой неделе совокупная капитализация фондовых рынков Гонконга и материкового Китая сократилась больше чем на 560 миллиардов долларов. Акции Alibaba в этом году упали на 30 процентов, акции Tencent — примерно на 16 процентов, а акции Pinduoduo — на 44 процента. Акции образовательной компании New Oriental Education после частичного запрета коммерческого репетиторства в Китае в этом году упали примерно на 84 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай заставил компании отказаться от прибыли
Китайские власти приготовили для своих компании долгие годы репрессий
Китайцы потеряли десятки миллиардов долларов из-за властей
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
17:4124 августа

Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам

17:3324 августа

Техногиганты оправились от ударов Китая

17:4124 августа

Россия заплатит триллионы рублей за отказ от угля и нефти

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
17:0624 августа

Минфин назвал сумму новых выплат российским пенсионерам

16:5724 августа

В России предложили создать второй Пенсионный фонд

16:4724 августа

Китай назвал условия для выхода на биржу своих компаний

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
16:4724 августа

Цены на нефть начали резко расти

16:3924 августа

Найдено новое свидетельство краха экономики Афганистана

16:0924 августа

«Яндекс» начал доставлять еду в Париже

Россия
Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов
Раскрыты подробности о доме престарелых под Москвой с «бесчеловечными условиями»
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Путину пожаловались на Снежану Денисовну из «Нашей Russia»
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Вильфанд назвал сроки появления заморозков в Москве
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль экономики
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Китайские компании нашли спасение от репрессий властей
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Страховые компании продолжили вредить планете
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Найден способ контролировать криптовалюту
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
«Мы живем в эру упадка духа»
Кто снял один из главных хитов авторского кино последних лет и при чем тут Россия
В Москве пройдет фестиваль новой русской инди-музыки Moscow Music Week
Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Названы главные молодые актеры России
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда Comedy Woman рассказала о брачном контракте с мужем-итальянцем
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
23-летняя блогерша погибла при съемке видео для TikTok
Хакер из российской группировки оценил давление силовиков
Россиянам рассказали об опасности сохранения паролей в браузере
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Mercedes-Benz представил новый Citan
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Новые автомобили Lada подорожают с наступлением осени
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
Opel представил электрокар, за руль которого пустят с 15 лет
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
В Липецкой области пройдет фестиваль по киберспорту
В Смоленске пройдет выставка об эпохе викингов
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани провели экскурсию об истории киноиндустрии в городе
Все материалы