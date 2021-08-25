Китай спас Рождество в Европе и США

Терминал Мейшан во втором по загруженности порту Китая вновь открылся после двухнедельной приостановки в работе. Возврат порта Нинбо-Чжоушань к нормальному функционированию спас мировую торговлю от дефицита товаров. Теперь поставки по всему миру возобновятся, и жители Европы и США смогут купить друг другу подарки на Рождество, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Терминал был закрыт 11 августа после обнаружения случая заражения коронавирусом среди рабочих, что еще больше усугубило напряженную ситуацию в азиатском судоходстве. Сейчас порт Нинбо-Чжоушань заработал в обычном режиме. На терминал Мейшан приходится четверть пропускной способности порта. Это было вторым частичным закрытием порта в Китае в 2021 году из-за вспышки инфекции — в мае порт Янтянь был вынужден прекратить прием и отправку товаров на месяц.

Перегрузка и задержки на мировых судоходных маршрутах наблюдаются на протяжении всего коронакризиса. В этом году они только усугубились, так как объемы китайского экспорта на фоне роста мирового спроса бьют новые рекорды. Потребность в судах и контейнерах для перевозки увеличивается, а компании наращивают поставки в Европу и США к сезону праздничных покупок в конце года. Даже частичное закрытие порта обходится производителям и покупателям очень дорого; теперь, когда терминал Мейшан вновь открыт, потребуется время, чтобы уменьшить загруженность порта, возросшую из-за приостановки в его работе.

Всплеск заболеваемости в грузовом терминале международного аэропорта Пудун в Шанхае также ударил по мировой цепочке поставок в августе. В середине месяца у пяти рабочих обнаружили коронавирус, а 20 августа вся зона приема и отправки товаров была закрыта. В связи с этим погрузочно-разгрузочные мощности аэропорта сократились на 80-90 процентов.