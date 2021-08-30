Китай захотел контролировать иностранные суда в спорных территориальных водах

Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Власти КНР захотели контролировать все иностранные корабли и заставить их докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах. Заместитель директора Китайского национального института изучения Южно-Китайского моря Кан Линь отметил, что требование коснется гражданских кораблей, используемых в военных целях.

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Заявление было сделано в связи с обострением напряженности между Пекином и западными странами во главе с США. По словам инструктора Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Сун Чжунпина, данное требование стандартизирует управление «в территориальных водах страны» и улучшит возможности КНР защищать свой суверенитет. «Новые правила применяются к Восточно-Китайскому морю, Южно-Китайскому морю, а также к китайским островам и рифам, чтобы регулировать управление этими водами», — подчеркнул он.

В Пекине пообещали разбираться с нарушителями требований в соответствии с законом о береговой охране Китая. Корабли, не подчинившиеся требованиям, будут принудительно изгоняться из территориальных вод, которые китайские власти считают своими.

Ранее НОАК отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на островное государство Тайвань. Учения стали официальным ответом Пекина на американские военные учения в Южно-Китайском море.

США проводят самые глобальные военно-морские маневры со времен холодной войны Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). Учения проходят с целью показать возможности Соединенных Штатов вести войну на нескольких фронтах и ответить на агрессию Китая и России.