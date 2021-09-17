В России рассказали о конфликте Франции и США из-за подлодок

Разрыв контракта на поставку подводных лодок Франции и Австралии, его перехват США, стал причиной серьезного конфликта между государствами. Тем не менее французское правительство не может дать адекватный отпор американским властям из-за членства в НАТО. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

Франция ранее отказалась праздновать вместе с США юбилей морской битвы в знак протеста против потери большого контракта на поставку атомных субмарин Австралии. Вместо этого высокопоставленный представитель ВМС Франции, прибывший в Вашингтон для участия в торжественных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», — отмечается в публикации.

Коновалов объяснил, что Франция считает действия США ударом в спину, поскольку формально они являются союзниками по НАТО. Но, видимо, как отметил эксперт, на рынке вооружений союзников нет.

«Причина конфликта понятна — это разрыв контракта на поставки подводных лодок и его перехват американцами. Понятно, что Париж расценивает это как удар в спину, ведь Франция и США союзники по НАТО. Но теперь страна увидела, что ее все предали, она потеряла огромный контракт. Понятно, что после такой эскапады у французского правительства нет желания праздновать день битвы, когда ее войска разгромили британцев. Что, кстати, было сделано в интересах США — тогда шла война за независимость», — напомнил политолог.

Эксперт предположил, что Франция будет игнорировать и другие подобные мероприятия, однако конфликтом в полной мере это назвать нельзя. В конечном итоге, по его мнению, Париж уступит Вашингтону, будучи зависимым от него в рамках соглашений НАТО.

«Вот если Франция выйдет из НАТО, что уже бывало, тогда ситуация может быть другой. Пока же страна находится под жестким контролем США и может позволить себе только эмоциональные выпады, но не более», — заключил Коновалов.

16 сентября Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group, которое в СМИ называли «сделкой века». Министр иностранных дел Франции Ле Дриан счел подобный шаг «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.