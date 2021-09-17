МИД напомнил Парижу об отмене сделки по «Мистралям» на фоне разрыва с Австралией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу об отмене сделки по авианосцам «Мистраль» в 2015 году. Таким образом она в своем Telegram-канале прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что решение Австралии разорвать соглашение по строительству подводных лодок с компанией Naval Group является ударом в спину и глубоко разочаровывает.

Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине? Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль»). Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро был разорван в 2015 году из-за событий на Украине и введения санкций против России. Впоследствии корабли у Франции купил Египет.

С чего все началось

Главы США, Великобритании и Австралии 16 сентября подписали договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний.

Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group, которое в СМИ называли «сделкой века». Министр иностранных дел Франции Ле Дриан счел подобный шаг «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.

В МИД России, в свою очередь, выразили надежду, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, об этом на брифинге заявила Мария Захарова.

. Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к нему Мария Захарова Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Реакция Франции

Обозреватель газеты Le Point Жан Гиcнель заявил, что срыв «контракта века» по строительству атомных подводных лодок является унижением для Франции. Он уточнил, что Париж не предвидел подобного развития ситуации, в то время как компания Naval Group потеряла договоренность на поставку 12 субмарин для Канберры.

Париж ничего не предвидел. Слухи о возможной экономической катастрофе начали распространяться только в среду днем. Компания Naval Group — флагман Республики в военном судостроении — потеряла контракт на поставку 12 подлодок для Канберры Жан Гиснель, Le Point о ситуации с подводными лодками

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В 2017 году Австралия объявила о крупнейшем в истории страны контракте с французской судостроительной компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов (66 миллиардов долларов).

Журналист отметил, что срыв сделки — это унижение для Франции, в то время как протесты Парижа в международной политике не имеют особого значения.

Посольство Франции в Вашингтоне в знак протеста отменило все торжества по случаю 250-й годовщины Чесапикского сражения, в котором французский флот разгромил британский. Высокопоставленный офицер Военно-морских сил республики принял решение вернуться в Париж досрочно после соглашений между США, Великобританией и Австралией.

Реакция США

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Франция продолжает быть жизненно важным партнером Вашингтона, несмотря на возникшие разногласия. Он этом он заявил по итогам переговоров, на которых с американской стороны присутствовал также глава Пентагона Ллойд Остин, а с австралийской — их коллеги Марис Пейн и Питер Даттон, передает ТАСС.

Мы приветствуем европейские страны, играющие важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы надеемся на продолжение тесного сотрудничества с НАТО, Евросоюзом и другими в этом деле. Франция, в частности, является нашим жизненно важным партнером в этом и многих других вопросах на протяжении многих поколений Энтони Блинкен Фото: Globallookpress.com

Блинкен уточнил, что не идет речи о расколе среди западных стран, а партнерство AUKUS является сигналом о готовности к сотрудничеству для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, подчеркнула, что власти Франции были заранее уведомлены о создании партнерства до публичного объявления о нем. Она добавила, что Вашингтон ценит свои отношения с Парижем.

Конечно, я оставлю за нашими австралийскими коллегами описание того, почему они стремились к получению этих новых технологий, а также почему они искали получения этой технологии у США. Мы тесно сотрудничаем с Францией. У нас целый спектр общих приоритетов в регионах Индийского и Тихого океанов, так, разумеется, будет продолжаться Джен Псаки Фото: Globallookpress.com

Псаки напомнила, что Соединенные Штаты на расценивают соглашение как дезинтеграцию региона, а видят в нем возможность решать вопросы безопасности путем сотрудничества.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что альянс AUKUS «сблизит страны как никогда раньше, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание».