МИД напомнил Парижу об отмене сделки по «Мистралям» на фоне разрыва с Австралией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу об отмене сделки по авианосцам «Мистраль» в 2015 году. Таким образом она в своем Telegram-канале прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что решение Австралии разорвать соглашение по строительству подводных лодок с компанией Naval Group является ударом в спину и глубоко разочаровывает.
В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral («Мистраль»). Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро был разорван в 2015 году из-за событий на Украине и введения санкций против России. Впоследствии корабли у Франции купил Египет.
С чего все началось
Главы США, Великобритании и Австралии 16 сентября подписали договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний.
Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group, которое в СМИ называли «сделкой века». Министр иностранных дел Франции Ле Дриан счел подобный шаг «ударом в спину». Он подчеркнул, что доверительные отношения между Канберрой и Парижем оказались подорваны.
В МИД России, в свою очередь, выразили надежду, что Австралия будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, об этом на брифинге заявила Мария Захарова.
Реакция Франции
Обозреватель газеты Le Point Жан Гиcнель заявил, что срыв «контракта века» по строительству атомных подводных лодок является унижением для Франции. Он уточнил, что Париж не предвидел подобного развития ситуации, в то время как компания Naval Group потеряла договоренность на поставку 12 субмарин для Канберры.
В 2017 году Австралия объявила о крупнейшем в истории страны контракте с французской судостроительной компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов (66 миллиардов долларов).
Журналист отметил, что срыв сделки — это унижение для Франции, в то время как протесты Парижа в международной политике не имеют особого значения.
Посольство Франции в Вашингтоне в знак протеста отменило все торжества по случаю 250-й годовщины Чесапикского сражения, в котором французский флот разгромил британский. Высокопоставленный офицер Военно-морских сил республики принял решение вернуться в Париж досрочно после соглашений между США, Великобританией и Австралией.
Реакция США
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Франция продолжает быть жизненно важным партнером Вашингтона, несмотря на возникшие разногласия. Он этом он заявил по итогам переговоров, на которых с американской стороны присутствовал также глава Пентагона Ллойд Остин, а с австралийской — их коллеги Марис Пейн и Питер Даттон, передает ТАСС.
Блинкен уточнил, что не идет речи о расколе среди западных стран, а партнерство AUKUS является сигналом о готовности к сотрудничеству для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, подчеркнула, что власти Франции были заранее уведомлены о создании партнерства до публичного объявления о нем. Она добавила, что Вашингтон ценит свои отношения с Парижем.
Псаки напомнила, что Соединенные Штаты на расценивают соглашение как дезинтеграцию региона, а видят в нем возможность решать вопросы безопасности путем сотрудничества.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что альянс AUKUS «сблизит страны как никогда раньше, создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание».