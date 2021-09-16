Премьер Моррисон: Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской Naval Group

Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской Naval Group. Об этом заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон, передает ТАСС.

«Мы не будем продолжать программу строительства подводных лодок с Францией, о чем проинформировали правительство Франции и ее президента Макрона», — подчеркнул австралийский премьер. Он также заявил, что Франция остается для Австралии важным партнером в Тихоокеанском регионе.

Уточняется, что решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.

Ранее главы США, Великобритании и Австралии раскрыли подробности договора о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Цель этого партнерства заключается в упрощении обмена информацией и технологическими новшествами, а также в появлении возможности нанесения ударов с больших расстояний.